11/09/2019 | 12:10



Eliana e Carlinhos Maia estavam juntinhos na noite da última terça-feira, dia 10. Os dois famosos e o marido do humorista, Lucas Guimarães, foram ao casamento do cantor Mano Walter com a estilista Débora Nascimento.

A cerimônia foi em um resort de luxo em Maceió e contou com até mesmo um show de Léo Santana. Os três se divertiram por lá e a apresentadora gravou o evento para o seu programa.

Após o casamento, Eliana pegou um jatinho de volta para São Paulo e o humorista continuou no hotel com o marido.