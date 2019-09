Gastronomia no Costa Smeralda: como é o novo navio da Costa Cruzeiros

Redação



11/09/2019 | 11:48

A gastronomia no Costa Smeralda, navio da Costa Cruzeiros que entra em operação no mês de outubro, conta com o melhor da culinária global. A embarcação, que estreia com roteiros pela Europa, reúne 16 restaurantes e 19 bares com experiências únicas. De quebra, os espaços incentivam o consumo consciente dos alimentos.

Gastronomia no Costa Smeralda

Os menus dos restaurantes buffet, por exemplo, contam com opções de pratos vegetarianos compostos por cereais, leguminosas e sementes. O navio também adota o programa 4GOODFOOD, já presente na atual frota da companhia, e que visa reduzir em 50% o desperdício de alimentos a bordo de seus navios até o ano de 2020.

Mais de 500 receitas tradicionais, de 18 regiões diferentes da Itália, estarão disponíveis nos quatro restaurantes à la carte do Costa Smeralda: La Colombina, Il Meneghino, Arlecchino e Il Rugantino. Nesses espaços, o hóspede terá a oportunidade de apreciar um jantar de gala e degustar os 12 pratos do novo menu desenvolvido pelo chef italiano Bruno Barbieri.

Há ainda os sofisticados Bellavista e Panorama, restaurantes dedicados aos integrantes da categoria Perla Diamante do programa de fidelidade CostaClub e para os passageiros instalados nas suítes.

Gastronomia diversificada

O Costa Smeralda também inaugura um espaço gastronômico inédito na frota da Costa Cruzeiros. O buffet Tutti a Tavola será inteiramente voltado às famílias com crianças de 3 a 6 anos, com a oferta de refeições saudáveis e nutritivas. Já o buffet La Sagra dei Sapori servirá, em quatro áreas distintas, opções de carne, pasta, frutos do mar e pratos vegetarianos.

Uma alternativa para os vegetarianos, veganos ou hóspedes que procuram por alimentos mais leves e saladas feitas na hora é o Settimo Cielo Salad Bar, no deque 18. Já no deque 17, o destaque é o La Vetta Lasagna and Bruschetta e suas especialidades italianas como a lasanha gratinada, a bruschetta e as pastas.

O Costa Smeralda conta também com cinco restaurantes, incluídos nos cruzeiros, que combinam ingredientes das cozinhas italiana e internacional. No Ristorante LAB, o hóspede pode ter uma experiência na prática e cozinhar sob a supervisão do chef para a família e amigos. Há ainda a possibilidade de participar do desafio da caixa misteriosa, no qual os chefs revelam os segredos para ter uma refeição deliciosa e sustentável.

Além disso, o Costa Smeralda tem a Pizzaria Pummid’oro e suas 14 receitas tradicionais que utilizam ingredientes 100% italianos para preparar delícias como as pizzas Marguerita, Napolitana, Quatro Queijos, além dos calzones e das focaccias.

O restaurante asiático Teppanyaki, por sua vez, oferece ao hóspede a chance de assistir a preparação dos pratos e admirar as habilidades dos chefs especializados. Há ainda o Il Bacaro, ideal para petiscos e para provar uma seleção de vinhos internacionais. Já o Salty Beach Street Food é o lugar perfeito para tomar um café da manhã ao estilo mediterrâneo.

Bares

Os bares ao bordo do Costa Smeralda estão, majoritariamente, localizados nas áreas próximas às piscinas e aos terraços, e são resultado das parcerias da Costa com marcas italianas. Situado no deque 6, o Illy Caffè traz opções variadas para todos os momentos do dia, como diferentes tipos de cafés, doces e salgados. Já o Campari Bar inclui uma variedade de coquetéis exclusivos, como Negroni, Americano e Ginger Mojito.

Já o Ferrari Spazio Bollicinetem é destaque entre quem gosta de vinhos espumantes. No deque 17, na área da piscina, é possível encontrar o Spritz Bar para aperitivos e bebidas refrescantes à base de Aperol.

Para adoçar o paladar durante os cruzeiros a bordo do Costa Smeralda, a dica é saborear os macarons e um dos 18 sabores de sorvetes disponíveis na Gelateria e Pasticceria Amarillo. Os deliciosos bombons Guido Gobino, marca com origem na região italiana de Turim, também são ótimas opções.

