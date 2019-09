Fluxo de veículos nas estradas cresce 0,2% em agosto ante julho, diz ABCR

10/09/2019 | 11:20



O fluxo total de veículos nas estradas com pedágio do País cresceu 0,2% em agosto ante julho, já descontados os efeitos sazonais, segundo o Índice ABCR de Atividade, calculado pela Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR) e pela Tendências Consultoria Integrada. O resultado foi alcançado com o avanço de 1,2% do fluxo de veículos leves, enquanto o movimento de pesados apresentou queda de 0,7%.

Na comparação com agosto de 2018, houve aumento de 2,6% no fluxo nas estradas com pedágio, com alta de 3,6% dos leves e estabilidade do movimento dos pesados. No acumulado em 12 meses, por sua vez, o avanço foi de 2,5%, com a alta mais forte de pesados (3,3%), enquanto o fluxo de leves subiu (2,3%).

Segundo o economista Thiago Xavier, da Tendências, a leitura nas diferentes bases de comparação evidencia o caráter ainda muito gradual da retomada do crescimento dos indicadores de fluxo e da própria economia brasileira.

"Em agosto, os indicadores de fluxo de pedágio a nível nacional apresentaram sinais mistos em relação ao desempenho dos últimos meses. Quando observados a partir da métrica dessazonalizada, nota-se elevada volatilidade das variações mensais, marcada pela alternância de meses com resultados positivos e negativos", diz Xavier. "Por outro lado, nas comparações que consideram horizonte temporal mais longo, tanto o índice total como suas aberturas por leves e pesados apresentam tendência de moderada expansão", completa o analista.

Xavier ainda avalia que o recente arrefecimento da taxa acumulada da inflação de combustíveis nos últimos meses pode incentivar o avanço adicional dos indicadores de fluxo de veículos em estradas pedagiadas nos próximos meses.