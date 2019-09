6 dicas para fazer a bateria do carro durar mais

Beatriz Ceschim



10/09/2019 | 09:18

A bateria é um item que muitas vezes não recebe a devida atenção dos motoristas. O resultado do descuido pode ser notado nas ruas.

Os cuidados com a bateria devem ser feitos com frequência ao longo de todo o ano, mas sobretudo no inverno. Já que no frio o óleo fica mais denso e faz com que a bateria demande uma ajuda extra para ligar.

Em média, uma bateria dura de 2 a 3 anos e, ao longo do tempo, vai perdendo a sua capacidade de reter energia elétrica. Porém, certos hábitos podem diminuir a vida útil dela, te deixando na mão quando você menos espera.

Para evitar essa situação, o mecânico Alexandre de Lucca do GetNinjas, aplicativo de contratação de serviços, separou algumas dicas simples para cuidar da bateria do carro:

Como fazer a bateria do carro durar mais

Coloque o carro para andar

Quanto mais o carro anda, mais a bateria dura. Parece contraditório, porém, se a bateria ficar imóvel por um longo período de tempo, ocorre o processo químico conhecido como sulfatação, que diminui a vida útil da peça. O recomendado é que se ligue o motor uma vez por semana por pelo menos 5 minutos.

Atenção antes de dar partida

Não deixe nenhum equipamento ligado no momento da partida. A bateria é a fonte de energia para todos os aparelhos elétricos do carro, sendo assim, quanto mais apetrechos ligados, maior será o desgaste para alimentá-los ao mesmo tempo. Portanto, atenção aos faróis, rádio e ar-condicionado antes de dar a partida.

Evite o uso de equipamentos elétricos com o veículo desligado

Assim como não é bom deixá-los ligados no momento da partida, utilizar os equipamentos elétricos com o carro desligado causa um desgaste desnecessário da bateria. Sempre que estacionar, verifique se não esqueceu nada ligado antes de sair do veículo.

Saiba a capacidade da bateria

Verifique a capacidade suportada pela bateria e pelo alternador antes de instalar algum aparelho novo. Evite instalar acessórios não originais, isso pode comprometer o consumo da bateria. Exigir mais do que ela pode entregar diminui o tempo de vida útil dela.

Faça revisões preventivas

É importante realizar consultas especializadas a cada seis meses no automóvel. Se sua bateria apresentar algum sinal de falha, como sons incomuns ou dificuldade na hora de dar partida, corra para a oficina. Você pode evitar complicações maiores tratando um pequeno problema logo de início.

Cuidado ao escolher o alternador

O alternador, equipamento que serve para transformar energia mecânica em elétrica, é uma das peças mais importantes de um carro. Por conta disso, é válido escolher um que tenha a mesma amperagem que a bateria do seu automóvel para evitar danos à peça. Se sua bateria for de 60 amperes e seu alternador de 45, na hora da carga você perderá 15 amperes. O procedimento, a longo prazo, reduz a vida útil da bateria.

