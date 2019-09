Como é a The NBA Experience, na Disney World

Paulo Basso Jr.



09/09/2019 | 09:18

A The NBA Experience, na Disney World, é um espaço voltado para os fãs de basquete e da liga profissional americana do esporte. Localizado na Disney Springs, centro de lojas e restaurantes do complexo do Mickey em Orlando o local oferece uma série de atividades para crianças e adultos.

Divulgação The NBA Experience, na Disney World

Siga a cobertura de nossos repórteres por todo o mundo, diariamente, no Instagram @rotadeferias, com direito a belas fotos e stories curiosos.

The NBA Experience, na Disney World

Ao todo, são 13 experiências em que é possível praticar enterradas, participar de competições de arremessos e até lançar bolas com elásticos gigantes. Além disso, dá para tirar fotos com o cobiçado troféu da liga, comparar o tamanho da mão com a de grandes ídolos, aprender a driblar e a bater a bola, brincar em dispositivos eletrônicos e muito mais.

Divulgação The NBA Experience, na Disney World

O espaço conta ainda com uma enorme loja com camisetas, bolas e acessórios de basquete, logo na entrada. Ali dá para encontrar uma série de produtos dos times mais populares da liga, como Golden State Warriors, Los Angeles Lakers, Houston Hockets, Boston Celtics, Chicago Bulls e, claro, Orlando Magic.

Paulo Basso Jr. The NBA Experience, na Disney World

Quanto custa

O ingresso de um dia na The NBA Experiencie, na Disney World, sai por US$ 34 (adultos) e US$ 29 (crianças de 3 a 9 anos), mais impostos. Com ele, você pode participar de todas as atividades disponíveis no complexo.

Uma boa dica é adquirir o pacote Memory Maker para ter fotos profissionais ilimitadas enquanto se diverte.Vale para toda a família e custa US$ 169.