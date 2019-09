05/09/2019 | 09:50



Após duas sessões de queda, os juros futuros também recuam na manhã desta quinta-feira, 5, acompanhando o dólar, em dia de otimismo no exterior, com o encontro comercial esperado para outubro entre Estados Unidos e China, e local, com o andamento da reforma da Previdência, que passou na quarta-feira (4) na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado.

Às 9h25 desta quinta-feira, a taxa do contrato interfinanceiro (DI) para janeiro de 2021 exibia 5,40%, de 5,41% no ajuste da véspera. O vencimento para janeiro de 2023 marcava 6,44%, de 6,46%, enquanto o DI para janeiro de 2025 exibia 6,96%, na máxima, de 6,99% no ajuste anterior.