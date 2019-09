Arnaldo Cezar Coelho fala sobre câncer de próstata: -Está tudo zerado

03/09/2019 | 16:11



Arnaldo Cezar Coelho fez uma revelação durante o Grande Círculo, programa da Sport TV, que deixou todo mundo com o queixo caído. O comentarista e juiz de futebol estava na atração para falar sobre o esporte, mas acabou entrando em aspectos da extensa carreira e também em assuntos particulares. O árbitro dizia como só após fazer uma pausa na vida profissional teve tempo para se cuidar e passar mais tempo com as pessoas que gosta, e nisso acabou fazendo uma revelação:

- Eu quero confessar o seguinte: com essa minha parada eu pude tratar um pouco da família e um pouco da saúde. Apareceu um problema grave comigo e eu tive que operar, mas graças a Deus está tudo zerado.

Ele explicou que durante o período de descanso ele passou a cuidar melhor da saúde e fazer mais exames e, em novembro de 2018, quando estava estrelando uma campanha de novembro azul, Arnaldo descobriu um câncer de próstata. O comentarista fez mais exames e o médico lhe disse que não era nada grave e a biópsia poderia ficar para janeiro, quando descobriu que:

- Era um tumor maligno. Depois do Carnaval fiz a cirurgia e zero bala!