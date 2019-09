03/09/2019 | 09:59



A queda de 0,30% da produção industrial em julho ante junho, bem abaixo da mediana das estimativas (+0,45%) ajuda no recuo dos juros futuros na manhã desta terça-feira, dia 3, segundo um operador. O movimento se dá em sintonia com o dólar. Às 9h23 desta terça, a taxa do contrato interfinanceiro (DI) para janeiro de 2021 exibia 5,53%, na mínima, de 5,57% no ajuste de Segunda-feira (2). O vencimento para janeiro de 2023 marcava 6,61%, de 6,66%, enquanto o DI para janeiro de 2025 caía para 7,14%, de 7,18% no ajuste anterior.