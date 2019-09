Opinião: enlutado, Charles Leclerc vence pela primeira vez no GP da Bélgica

Leo Alves



02/09/2019 | 11:48

Primeira prova depois das férias, o GP da Bélgica acabou não sendo uma corrida de festa. Pelo contrário, muitas lágrimas, emoções e lamentações marcaram a prova deste final de semana. A morte de Anthoine Hubert, aos 22 anos, no sábado, durante a primeira corrida da F2 em Spa-Francorchamps mudou o clima da corrida da F1, além de cancelar todas as atividades da categoria de acesso.

Nem mesmo Charles Leclerc conseguiu celebrar sua primeira vitória na carreira de modo eufórico. A perda do amigo que correu junto de kart com o monegasco não permitiu grandes comemorações. Aos 21 anos, Leclerc entra para o seleto grupo de vencedores da categoria em um dos finais de semana mais tristes dos últimos anos. Como homenagem a Hubert, ele apontou aos céus assim que parou sua Ferrari, antes de saltar do bólido e mostrar ao mundo o adesivo “racing for Anthoine”. Em respeito ao piloto francês, não houve nem a tradicional celebração com champanhe.

GP da Bélgica: destaques

Como esperado, diversas homenagens foram prestadas a Hubert. Durante a parada dos pilotos, o Safety Car exibiu a bandeira da França. Os socorristas foram ovacionados por todo o autódromo e os pilotos, juntamente com a mãe e o irmão de Anthoine, realizaram um minuto de silêncio. O tributo mais emotivo, entretanto, aconteceu durante a volta 19, número que era utilizado pelo piloto. O público se levantou e aplaudiu o francês durante todo aquele giro.

Na largada, Leclerc saiu bem e sustentou a primeira posição. Sebastian Vettel, entretanto, largou mal e perdeu a segunda posição para Lewis Hamilton, mas recuperou o posto logo depois. Um pouco mais atrás, Max Verstappen dividiu a curva 1 com Kimi Raikkonen e levou a pior, quebrando a suspensão de sua Red Bull e batendo na subida da Eau Rouge, o que fez com que o Safety Car fosse acionado. Embora tenha sua Alfa Romeo tenha sido levantada na batida, Raikkonen conseguiu seguir na prova e terminou em 16º.

Estratégias dos pits

Vettel foi o primeiro entre os ponteiros a entrar nos boxes, na volta 15. Leclerc só parou na volta 21, enquanto que Hamilton e Bottas pararam nos giros 22 e 23, respectivamente. Com isso, Sebastian foi alçado ao primeiro lugar, mas acabou perdendo ritmo rápido, por conta do desgastes dos pneus. Quando Leclerc encostou, a Ferrari pediu a troca de posição.

O alemão ainda perdeu o segundo lugar para Hamilton e, quando estava prestes a ser superado por Bottas, acabou fazendo um novo pit stop para colocar pneus novos.

Hamilton no cangote

As últimas cinco voltas foram emocionantes. Lewis Hamilton passou a impor um ritmo de classificação e reduziu bruscamente a vantagem de Leclerc. No último giro, os dois estavam praticamente juntos e parecia questão de tempo para o pentacampeão superar o jovem da Ferrari. Entretanto, a batida da Alfa Romeo de Antonio Giovinazzi no último setor forçou uma bandeira amarela localizada, o que ajudou o monegasco a faturar sua primeira vitória.

Outro piloto que merece destaque é Alexander Albon. Em sua primeira corrida pela Red Bull, o tailandês saiu do fim do grid, mas terminou em quinto, deixando boa impressão. Sergio Perez também fez uma boa prova pela Racing Point, encerrando a prova belga no sexto lugar. Para conferir o grid completo, clique aqui.

Anthonie Hubert