Provas extremas agitam ‘Forças Especiais: o Desafio’

Luís Felipe Soares



02/09/2019 | 07:11



Os mistérios que cercam o mundo do SAS, o serviço aéreo especial da Grã-Bretanha, são grandes, principalmente sobre os desafios a serem realizados para entrar na equipe. Reza a lenda que se trata de um dos mais extremos trabalhos entre as forças militares de elite mundiais. É tentando desvendar a dificuldade dessas provas que o canal Discovery estreia amanhã Forças Especiais: o Desafio, com apresentações nas noites de terça-feira, sempre a partir das 22h.

A ideia é colocar grupos de civis em atividades difíceis e desgastantes como se estivessem fazendo quase que as mesmas coisas que os aspirantes ao trabalho no entidade britânica realizam na seleção.

Os episódios são divididos de acordo com as tarefas, explorando detalhes de preparação, realização e resultado obtido. Entre a agitação estão longas corridas, rondas noturnas e interrogatórios táticos. Detalhe que todos os participantes são homens.

Para que tudo esteja o mais perto possível da realidade, o show tem a consultoria de Ant Middleton, ex-integrante do SAS. Ele tem a companhia de três instrutores para orientar – e até mesmo estressar – os rapazes nas missões.