Paranapiacaba recebe agenda especial

Luís Felipe Soares



30/08/2019 | 07:40



Começa hoje a segunda edição do Festival de Fotografia de Paranapiacaba, que promete movimentar a histórica vila andreense até domingo. A entrada ao local e as atrações são gratuitas.

O tema que permeia as atividades é muros. Não faltam mostras, oficinas especiais, rodas de conversas temáticas, feira de publicações, desafios e brechós, tudo voltado para o universo da linguagem celebrada.

Entre as mostras, o Fotoclube ABCclick marca presença com o projeto Varal Fotográfico, repleto de imagens registradas por 13 sócios do grupo que já foram premiadas em salões e bienais. O objetivo é mostrar a evolução do trabalho dos participantes e provar que todos têm capacidade. A exposição ocorre no Café Infinito Olhar (Rua Fox, 435), na Parte Baixa da vila andreense, com visitação gratuita somente amanhã e domingo, das 10h às 20h.

Mais informações sobre a agenda do festival estão em seu site oficial (www.ffparanapiacaba.com.br).