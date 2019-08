Céu de brigadeiro na classe executiva

Nilton Valentim



29/08/2019 | 08:44





Por mais incrível que seja o destino visitado, vários são os relatos de viajantes que reclamam de cansaço ou desconforto com as longas horas de voo. Minimizar esse efeito é missão das principais companhias aéreas do mundo. Nesta semana, a Latam apresentou as novas configurações de cabine, que têm como objetivo elevar o conforto dos passageiros.

Na categoria Premium Business, a empresa investiu em poltronas que se tornam cama e entretenimento de bordo com telas maiores, passando de cerca de 15 para mais de 18 polegadas nas aeronaves Boeing 777. Todas elas têm acesso ao corredor e dispositivo ‘não perturbe’, para manter o passageiro ainda mais tranquilo.

E para não aborrecer os seus clientes VIP, a companhia mudou inclusive os talheres, que agora são feitos com material especial, que produzem menos ruídos ao tocar na louça dos pratos. Os passageiros passam a contar também com novos edredons e com colchão que é colocado sobre o banco. Itens que elevam a comodidade.

Inicialmente a nova cabine está presente em um avião Boeing 777, mas em 2020, todas as nove aeronaves deste modelo que voam a partir do Brasil serão renovadas. Dentro de dois anos,outras 200 deverão passar pelo mesmo processo. Para isso, a Latam investiu US$ 500 milhões.

“Temos o compromisso de estar à frente das transformações para atender às expectativas dos nossos clientes. Foi por isso que desenvolvemos uma nova experiência, que assegura ainda mais conforto e comodidade para o viajante, tornando o nosso produto ainda mais competitivo”, afirma Jerome Cadier, CEO da Latam no Brasil.

Os mimos aos passageiros da classe TOP não param nas acomodações. O serviços de bordo também foi aprimorado. Tanto que o vice-presidente de clientes da marca, Paulo Miranda, refere-se ao atendimento por parte da equipe de comissários como “coreografia do serviço de bordo”, com objetivo de atender sem “atrapalhar a viagem” dos passageiros. Além disso, foi elaborado cardápio com produtos típicos da América do Sul.

Conforto e bom atendimento são bem-vindos, mas não diminuem o mau humor de quem perde um compromisso de negócios ou a conexão para outro destino por motivo de atraso. “Somos a companhia mais pontual do Brasil e queremos manter isso”, afirmou o CEO do grupo, o chileno Enrique Cueto.



MAIS REALISTA

Os ‘simples mortais’ que utilizam a classe econômica da Latam certamente não poderão contar com os mesmos agrados de quem vai na executiva, mas também não foram esquecidos.

A Latam realizou a renovação dos estofados, colocou tomadas USB individuais e alongou o espaço entre as poltronas. Além de aumentar o compartimento de bagagem.