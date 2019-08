Ponte Preta recebe proposta do Cruzeiro, mas deve vencer Claudinho ao Bragantino

23/08/2019 | 18:05



A semana foi movimentada nos bastidores da Ponte Preta. O Cruzeiro enviou uma proposta para a diretoria do clube campineiro pelo atacante Claudinho, um dos destaques do Bragantino na Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe alvinegra detém de 50% dos direitos do atleta, que tem contrato até dezembro de 2020.

No empréstimo para o Bragantino, a Ponte Preta concordou em ceder a prioridade ao clube de Bragança Paulista, que informou à diretoria da equipe campineira que irá cobrir a proposta apresentada pelo Cruzeiro, frustrando as pretensões do time mineiro em contar com o atleta, um dos pedidos do técnico Rogério Ceni.

Claudinho tem encantando os torcedores do Bragantino com dribles e assistências - foram sete na Série B e um único gol. O atacante tem 22 anos e passagens por Corinthians, Santo André, Oeste e Red Bull Brasil, de onde chegou em Bragança Paulista, através da parceria entre os clubes.

TREINO - A Ponte Preta finalizou nesta sexta-feira a preparação para o duelo contra o Sport neste sábado, às 19h, no estádio Moisés Lucarelli. O técnico Jorginho poderá contar com retornos do lateral Henrique Trevisan, que cumpriu suspensão na última rodada, e com volante Edson, liberado pelo departamento médico. Renan Fonseca e Guedes seguem em recuperação.

Outra novidade, desta vez, no banco de reservas, é o lateral Edilson. Recém-contratado pela Ponte, o jogador teve seu nome publicado no BID e deve estar à disposição de Jorginho.

"Estou muito feliz e animado com essa oportunidade aqui na Ponte. Minhas características são velocidade, força física, chegar bem ao ataque. Conhecendo o time da Ponte e a torcida, acho que me encaixo perfeitamente no estilo de jogo. Estou otimista para a nossa sequência dentro da competição", disse o jogador.

A provável escalação da Ponte Preta tem: Ivan; Arnaldo, Reginaldo, Airton e Diego Renan; Edson, Camilo, Magrão e Matheus Vargas (Rafael Longuine); Marquinhos e Roger.