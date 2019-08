Marcos Mion recria cena clássica do filme E.T. para divulgar A Fazenda 11

23/08/2019 | 13:10



Logo menos a roça, os animais, as provas e os barracos estão de volta! A Fazenda 11 estreia em setembro e, para divulgar a nova temporada do reality show, a Record divulgou um teaser. No vídeo, Marcos Mion, apresentador do programa, aparece sendo perseguido por uma multidão de pessoas querendo participar da competição.

As pessoas, muitas delas fantasiadas como famosos ou personagens, correm atrás de Mion pelas ruas. Durante a perseguição, o apresentador recria a cena do filme E.T., em que o personagem principal anda de bicicleta e depois sai voando, enquanto tenta salvar o extraterrestre!

A ideia foi a de associar um clássico do cinema com A Fazenda, que a emissora considerou como o clássico dos realities. O vídeo também dá a ideia de que tem muita gente querendo entrar no jogo, mas, na realidade, ainda não foi divulgado quem serão os mais novos peões.