Napoli acerta com atacante mexicano em negociação recorde e ainda sonha com James

23/08/2019 | 09:35



Um dos candidatos a tentar acabar com a hegemonia da Juventus no Campeonato Italiano - o time de Turim é o atual octocampeão nacional -, o Napoli anunciou nesta sexta-feira a contratação do atacante mexicano Hirving Lozano, de 24 anos, naquela que é agora a transferência mais cara na história do clube de Nápoles. Foram gastos 42 milhões de euros (cerca de R$ 188 milhões) por um contrato de cinco temporadas pelo jogador que estava no PSV Eindhoven, da Holanda.

Visto como um dos jogadores mais promissores do México quando rumou à Europa para atuar pelo PSV Eindhoven, atual vice-campeão holandês, Lozano não teve dificuldades para se firmar e nos dois anos que passou na Holanda fez 40 gols em 79 jogos. A transferência para o Napoli é a maior de um atleta mexicano na história.

Mesmo com a chegada de Lozano, o planejamento do Napoli ainda deixa a possibilidade de contratação do meia colombiano James Rodríguez aberta. A diretoria prometeu dois nomes de peso ao técnico Carlo Ancelotti, que substituirão Simone Verdi e Adam Ounas, que estão de saída nesta janela de transferências.

De acordo com a imprensa italiana, o Napoli chegou a um acordo com o Real Madrid pelo empréstimo do meia colombiano, incluindo uma cláusula de compra ao fim do contrato. Sua relação com Carlo Ancelotti seria um fator preponderante para sua ida ao clube italiano, já que ambos trabalharam juntos no Real Madrid e no Bayern de Munique e possuem uma boa relação.

James Rodríguez pediu para que o Bayern de Munique não exercesse a opção de compra que possuía ao final do empréstimo ao clube bávaro, pois queria voltar ao Real Madrid. O técnico francês Zinedine Zidane, porém, parece não querer contar com ele e optou por negociá-lo.