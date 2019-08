23/08/2019 | 07:05



A JBS informou nesta quinta-feira, 22, que seu conselho de administração aprovou a emissão de até R$ 600 milhões em debêntures (títulos da dívida). No comunicado, a companhia disse que os recursos serão usados para a compra de gado. A emissão será feita em duas séries - uma delas remunerada pelo CDI, com prazo de 48 meses, e outra indexada ao IPCA, com vencimento em 60 meses.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.