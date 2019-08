Audi RS 6 Avant Sport: A mais poderosa das peruas

Nilton Valentim



23/08/2019 | 08:27



Quem falou que uma perua não pode ser ágil, veloz e divertida? Pode sim, principalmente se o carro em questão for o Audi RS 6 Avant Sport. O modelo completa 25 anos e ficou ainda mais esportivo. Equipado com motor V8 4.0 TFSI turbo com sistema híbrido leve, avança de 0 a 100 km/h em apenas 3,6 segundos. Assim dá para ir às compras ou levar as crianças na escola com elevada dose de adrenalina.

“Através da nossa história de 25 anos de RS, o Audi RS 6 Avant é um dos nossos ícones absolutos com uma grande base global de fãs”, disse Oliver Hoffmann, diretor superintendente da Audi Sport.

O estilo da carroceria, que é único neste segmento, atrai olhares desde o momento em que você vê o novo Audi RS 6 Avant. O modelo RS esportivo apresenta um projeto diferenciado comparado ao modelo base do A6 Avant. Com exceção das portas dianteiras, teto e tampa traseira, o exterior é composto unicamente de peças específicas do RS. As rodas de 22 polegadas acentuam as proporções do carro.

O motor 4.0 TFSI entrega 441 kW e 800 Nm de torque, que é mantido neste alto nível entre 2.100 e 4.500 rpm. A perua de alto desempenho atinge a marca dos 200 km/h em apenas 12 segundos. A velocidade máxima é controlada eletronicamente em 250 km/h. Com o pacote Dynamic opcional, chega a 280 km/h e a 305 km/h com o pacote Dynamic plus.