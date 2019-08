Novela Bom Sucesso ganha trilha de Juntos e Shallow Now e web pira

22/08/2019 | 11:10



Bom Sucesso ainda está no começo, mas já vem deixando muito apaixonado por novela amarrado com o enredo da trama. E na última quarta-feira, dia 21, o folhetim global das sete voltou a ser assunto nas redes sociais por conta de uma nova trilha sonora que passou a fazer parte da novela. Na cena em que Paloma, papel de Grazi Massafera, conversa com o filho Peter, a quem João Bravo deu vida, ele liga o rádio e a música em destaque é Juntos e Shallow Now, versão de Shallow de Lady Gaga que Paula Fernandes e Luan Santana regravaram - e que virou meme logo que foi lançada.

A web, claro, não se segurou, e os comentários sobre a canção lotaram as redes sociais:

Achei que estivesse escutado errado mas pelo jeito não né!? #BomSucesso, comentou um internauta, enquanto outro falou:

Ah não, juntos and shallow now em Bom sucesso, credo #BomSucesso.

E não é só isso. Quem também fez com que a novela virasse assunto foi Armando Babaioff. Ele faz o vilão da trama, mas mostrou um momento descontraído dos bastidores ao postar uma foto em que aparece de cuequinha vermelha vendo uma das cenas que havia feito. Na legenda, ele escreveu:

Revisando a cena.: #BomSucesso.

E até Sheron Menezzes, que faz seu par no folhetim, brincou com a situação:

Tu não tem vergonha?