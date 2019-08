Audi celebra 25 anos no Brasil com versão especial do A3 Sedan

Da Redação, com assessoria



21/08/2019 | 18:48

A Audi escolheu o A3 Sedan para celebrar seus 25 anos de atuação no Brasil. O modelo recebeu uma versão especial e que será limitada a apenas 600 unidades. Batizada de Prestige Plus 25 anos, ela será vendida nas concessionárias promocionalmente por R$ 131.990 durante um período limitado. Depois o preço passa para R$ 149.990.

Versão especial do A3 Sedan

O sedã agrega em sua versão especial faróis Full LED com regulagem de facho e setas direcionais dinâmicas, ponteiras cromadas das saídas do escapamento, pacote interno e externo com detalhes cromados e aço escovado, volante multifuncional com base reta e sistema de abertura de portas sem chave.

A série especial conta ainda com ar-condicionado de duas zonas, bancos esportivos com couro e ajuste elétrico no assento do motorista, sensores de luz e chuva, controle de cruzeiro, além de sensores de estacionamento dianteiro e traseiro com câmera de ré. O motor é o 1.4 Turbo FSI Flex de 150 cv.

A dianteira traz elementos que remetem ao “irmão maior” A4, com a grade Singleframe ampliada e com contornos mais nítidos e os faróis trazem recortes afiados na borda inferior. A traseira acentua a largura do A3 com o desenho das luzes horizontais iluminadas e a linha de separação acima do difusor redesenhado.

Dentre os itens de série já conhecidos estão sete airbags para proteção dos ocupantes – frontais e laterais na dianteira, de cortina para as janelas laterais dianteiras e traseiras e também para proteção dos joelhos do motorista. Outro item de segurança ativa, presente em todas as versões é o controle eletrônico de estabilidade e o suporte isofix para a utilização de cadeirinhas infantis.

Há ainda o sistema start-stop para desligamento e partida do motor quando o carro é imobilizado, assim como em semáforos e congestionamentos. As rodas são de alumínio com 17 polegadas. Teto solar panorâmico está disponível como opcional.

