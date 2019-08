Alunos da Fundação das Artes entram no universo de Clarice Lispector

Miriam Gimenes



22/08/2019 | 07:20



A escritora Clarice Lispector é a inspiradora do espetáculo que será realizado pelos formandos do curso técnico de teatro da Fundação das Artes de São Caetano. Em cartaz na sede da instituição (Rua Visconde de Inhaúma, 730) a partir de domingo, às 18h, Tal Qual Confete ou A Última História é fruto do processo colaborativo e ficará em cartaz até 12 de outubro.

O grupo selecionou os contos da escritora para compor a montagem, que se passa no Carnaval, entre o Sábado de Aleluia e a Quarta-feira de Cinzas. Em meio à festa popular, que transita entre o sagrado e o profano, os personagens da história vivem conflitos, alegrias e decepções. O texto é dividido em três partes e busca contar a história dos personagens pelo prisma do sonho e da realidade. O espetáculo será apresentado todo sábado, às 20h, e domingo, às 18h, e a entrada custa R$ 20.