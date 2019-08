Ossa faz concerto lírico inédito na América Latina

Miriam Gimenes



22/08/2019 | 07:53



A Ossa (Orquestra Sinfônica de Santo André) realiza apresentação lírica inédita na América Latina. Os músicos, sob a regência do maestro Abel Rocha e a participação da soprano italiana Maria Pia Piscitelli, executarão a Trilogia Tudor: As Três Rainhas, obra de Gaetano Donizetti. As apresentações serão amanhã, às 20h, no Teatro Municipal de Santo André Maestro Flavio Florence (Praça IV Centenário), e no domingo, às 17h, no Theatro São Pedro (Rua Barra Funda, 171), na Capital.

O concerto remete à história real da Inglaterra e da Escócia, seus amores, paixões e mortes. As três rainhas que a especialista no bel canto Maria Pia interpretará são Anna Bolena, Maria Stuart e Elisabeth Tudor, essa última da ópera Roberto Devereux.

Ana Bolena foi a segunda mulher de Henrique VIII e esse casamento foi a razão da criação da igreja Anglicana. Sua ultima ária na ópera retrata os momentos anteriores à sua execução, decapitada acusada de adultério.

Completam o programa as aberturas das óperas, que contarão com a participação de jovens cantores que farão os personagens que integram as histórias. Os ingressos são gratuitos e têm de ser retirados uma hora antes de cada espetáculo.