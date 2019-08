Movimento do comércio cai 0,7% em julho ante junho

20/08/2019 | 10:07



O Indicador de Movimento do Comércio, que acompanha o desempenho das vendas no varejo em todo o Brasil, recuou 0,7% em julho ante junho, já descontados os efeitos sazonais, de acordo com os dados apurados pela Boa Vista. Em junho, o movimento havia crescido 1,3%, o único dado positivo deste ano. Em relação a julho de 2018, também houve contração, de 3,7%, enquanto em 12 meses houve desaceleração, com alta de 1,2%.

Segundo a Boa Vista, o alto nível de desemprego, a subutilização da mão de obra, a menor confiança e o tímido crescimento da renda continuam sendo os principais entraves para uma evolução mais robusta do comércio.

"Apesar das condições favoráveis do mercado de crédito, o endividamento em alta também parece comprometer uma retomada mais acelerada dos empréstimos e, consequentemente, das vendas", diz a instituição, ponderando que a liberação do FGTS, por sua vez, pode animar o setor.

A expectativa da Boa Vista é que a medida comece a ter impactos significativos no comércio a partir de setembro, quando começam os saques. "Ainda assim, trata-se de uma ação pontual e com efeitos temporários, que rapidamente se dissiparão - assim como em 2017 - sem uma melhora substancial da dinâmica do mercado de trabalho."

Por setores, o recuo mensal do indicador foi puxado por "Móveis e Eletrodomésticos" (-2%) e por "Supermercado, alimentos e bebidas" (-0,8%). Já a categoria "Tecidos, Vestuários e Calçados" cresceu 1,3% em julho ante junho.