FGV: IPA agrícola -1,11%; IPA industrial -1,11%

19/08/2019 | 09:52



O IPA agrícola, um dos itens que compõem o Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), caiu 1,11% na segunda prévia de agosto, depois de já ter cedido 0,16% no mês anterior, informou nesta segunda-feira, 19, a Fundação Getulio Vargas (FGV). A mesma taxa foi registrada pelo índice de produtos industriais, que cedeu 1,11% ante alta de 0,87% no mesmo período do mês anterior.

Na análise por estágios de processamento, os preços dos bens finais caíram 0,67% em agosto, após alta de 0,11% em julho. A maior contribuição para este resultado partiu do subgrupo alimentos in natura, cuja taxa passou de 1,58% para -4,04%.

O índice referente aos bens intermediários caiu 0,97% no segundo decêndio de agosto, contra queda de 0,63% em julho. O destaque coube ao subgrupo materiais e componentes para a manufatura, cuja taxa passou de 0,27% para -1,07%

Já as matérias-primas brutas tiveram queda de 1,76% na segunda prévia de agosto, depois de terem subido 2,60% na segunda prévia de julho. Contribuíram para o movimento do grupo os seguintes itens: minério de ferro (11,34% para -4,25%), milho (em grão) (3,62% para -2,62%) e suínos (7,84% para -8,44%). Em sentido oposto, destacam-se os itens aves (-2,14% para 3,33%), leite in natura (-5,41% para -1,49%) e laranja (-7,59% para 0,92%).