Líder do PSL de Santo André defende medida em S.Bernardo

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



18/08/2019 | 07:00



Presidente do PSL de Santo André, Major Ricardo Silva defendeu a destituição do diretório da sigla em São Bernardo – inclusive com a queda de Walter Resende Filho, então presidente são-bernardense –, e sustentou que a decisão da executiva estadual do partido foi correta.

“(A decisão) Para mim, certamente foi correta. Tem denúncia, tem suspeita, ele (Resende Filho) foi afastado até o fim da investigação. A decisão da executiva estadual foi correta. E ela vai analisar se vai fazer justiça ou não”, declarou Major Ricardo.

O diretório do PSL em São Bernardo foi destituído duas vezes em menos de uma semana. A primeira anulação da cúpula municipal veio no dia 5 de agosto, quando o Diário revelou investigação de denúncia de suposto pedágio no gabinete do deputado estadual por São Bernardo Coronel Nishikawa (PSL), cujo o chefe de gabinete é Walter Resende Filho. A segunda destituição aconteceu no dia 10, após comissão provisória ser montada na cidade.

Major Ricardo acredita que Coronel Nishikawa deveria conhecer melhor a vida de seus assessores antes de contratá-los para seu gabinete, em recado endereçado a Resende Filho, um dos investigados pela suposta cobrança de pedágio no gabinete do parlamentar.

“Conheço o Coronel Nishikawa, que é uma pessoa íntegra, coronel da PM (Polícia Militar), sempre foi uma pessoa responsável. Não basta ter só vida pública como PM, você tem que conhecer a vida pública na política, conhecer os obstáculos e armadilhas. Eu conheço todas as pessoas que trabalham comigo e eu vou querer saber da vida delas. Eu acredito que o coronel tem que fazer esse tipo de situação, conhecer as pessoas com que ele está trabalhando”, declarou.

Na vida pública desde o ano passado, Major Ricardo se lançou candidato a deputado estadual por Santo André pelo PSL, primeiro partido no qual se filiou. No pleito, mesmo que desconhecido na região, atingiu 12.649 votos usando a alcunha Capitão Ricardo Silva. Com a quantidade de votos, se tornou o nono suplente do PSL na Assembleia Legislativa.