Bolsonaro participa de solenidade na Aman, em Resende

17/08/2019 | 11:39



O presidente Jair Bolsonaro participa neste momento de solenidade na Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), em Resende, no Rio de Janeiro, de entrega de Espadins aos cadetes do 1º ano; são cerca de 411 cadetes pertencentes à Turma Bicentenária da Independência. Entre as autoridades presentes estão o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM), do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, e os governadores do Rio, Wilson Witzel (PSC), de São Paulo, João Dória (PSDB), e de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM).

O presidente Jair Bolsonaro chegou a Resende, no sul fluminense, no início da noite desta sexta-feira. E o seu primeiro compromisso foi bastante prosaico: comer um cachorro-quente num tradicional food truck que ele costuma visitar quando vai à cidade. No sábado pela manhã, o presidente participa de evento na Academia Militar das Agulhas Negras (Aman).

Em meio ao alvoroço provocado pela sua presença, Bolsonaro falou rapidamente com a imprensa. Ele disse que "vai ter veto" no pacote anticrime aprovado pelo Congresso, mas não apontou em quais artigos.

O presidente também procurou demonstrar otimismo com os rumos do seu governo. "Se não tivéssemos tomado as medidas que tomamos o Brasil estaria numa situação bastante complicada. Estamos fazendo o dever de casa. O Brasil estava arrebentado economicamente. Tenho esperança, o povo pode acreditar".