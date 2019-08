No estilo rock and roll

Tauana Marin

Diário do Grande ABC



18/08/2019 | 07:00



Muita música e energia contaminam o palco do Teatro Santander (Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2.041), em São Paulo, até 15 de dezembro. O clássico moderno dos cinemas de 2003 Escola do Rock, escrito por Mike White e estrelado pelo Jack Black, sai das telas para estrear em solo brasileiro em formato teatral com Escola do Rock, o Musical. A peça ganha primeira versão em português após quatro anos da estreia original da montagem na Broadway (famoso circuito de grandes espetáculos na cidade de Nova York), nos Estados Unidos.

A atração narra a inusitada história de Dewey Finn, rapaz de 30 e poucos anos que ainda sonha em ser estrela do rock. Ao ser expulso da banda onde cantava e tocava guitarra, ele finge ser professor substituto em escola particular superséria para tentar ganhar dinheiro. Ao perceber que os estudantes têm talento como músicos, ele inicia projeto especial para a formação de grupo que o levará a participar da disputada Batalha das Bandas – sempre ocorrida com a presença de adultos.

“O personagem é frenético, intenso. São danças, cantorias, toco instrumento e interpreto. Com o ritmo do espetáculo, o elenco todo fica em estado contagiante”, conta Arthur Berges, que dá vida a Dewey. O personagem conta com a ajuda do amigo Ned Schneebly (Cleto Baccic), para colocar em prática a aventura com seus, então, alunos. Driblar a direção da escola para levar agitação ao local também faz parte dos desafios do protagonista.

O elenco conta com total de 63 atores, sendo 42 crianças e 21 adultos. Os pequenos artistas estão divididos em três grupos, cada um tendo ganhado o nome de conhecidas bandas de rock: Led Zeppelin, Pink Floyd e The Rolling Stones – todas com canções na trilha sonora tocada ao vivo. As equipes se revezam entre as apresentações ao longo dos dias. Com duração de cerca de duas horas, com 20 minutos de intervalo, a atração é voltada para toda a família, uma vez que discute diversas questões importantes e contagia o palco pela música, além de possuir história que se mostrou certeira no formato de filme.

Escola do Rock, o Musical tem sessões de quinta e sexta-feira, às 20h30, e aos sábados e domingos, às 15h e 18h30. As entradas custam de R$ 75 a R$ 310. Mais informações estão no site do teatro (www.teatrosantander.com.br).

Atriz mirim da região está no elenco

Cantar, dançar, encenar e, quando necessário, tocar algum instrumento. Essa é a vida de Beatriz Brumatti, 11 anos, de São Bernardo, uma das participantes do elenco de Escola do Rock, o Musical</CF>, recém-chegado à agenda cultural de São Paulo.

Conhecida no meio artístico como Bia Brumatti, a garota comemora sua terceira produção, depois de viver July, em Annie, o Musical, e Brigitta, em A Noviça Rebelde. Desta vez, ela dá vida a Summer, tendo que revezar o papel com outras duas meninas.

“Quando ainda estava em cartaz com Annie fiquei sabendo da produção e comecei a me preparar. Porque nesse meio a gente não pode parar, precisa sempre estar em aprendizado”, conta.

Entre uma audição e outra, cantou, dançou, interpretou e fez todas as atividades juntas. “Foram cerca de 45 dias de ensaio. A princípio, iria fazer outra personagem, que tocava contrabaixo. Eu aprendi o instrumento, inclusive, mas, no fim, fiquei com o papel da Summer e tenho adorado.”

Ela conta que o estilo rock’n’roll pede muita energia dos atores e que, talvez, este esteja sendo o maior desafio da carreira até então entre os trabalhos que realizou nos últimos anos. Como o elenco infantil está dividido em três grupos, que se revezam entre as apresentações, o cronograma é o de que Bia suba ao palco duas vezes por semana.

Entre os estudos no período da manhã, a atriz divide o tempo com exercícios vocais e aula de dança. “São atividades que nos preparam para as apresentações, nos deixando melhores sempre.”