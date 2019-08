Cenas com versão brasileira

Luís Felipe Soares

Diário do Grande ABC



18/08/2019 | 07:00



A história de O Rei Leão se passa na savana africana. Fora desse cenário, são encontrados em locais específicos, como zoológicos. Cenas da famosa animação dos estúdios Disney ganharam versão brasileira nas mãos do ilustrador e designer gráfico Vilmar Rossi Júnior, que trocou os personagens naturais da África por espécies tipicamente nacionais.

O artista do Rio Grande do Sul tem chamado a atenção pelos desenhos que tem colocado em sua conta no Instagram (@vilmarrossijunior). A diferença é que Simba deixou de ser leão para ser onça-pintada, Timão trocou a forma de suricato pela de um irara, Pumba passa a ser um cateto e não um javali e Rafiki foi transformado em macaco uacari, ficando para trás os traços de um mandril. Todos os novos animais vivem na Floresta Amazônica.

A ideia do projeto veio para Júnior depois da estreia da versão ultrarrealista do filme O Rei Leão, ainda em cartaz nos cinemas. São postagens que destacam alguns dos principais momentos do longa-metragem animado lançado em 1994. Na rede social, ele realiza pesquisa sobre quais cenas o público gostaria de ver adaptadas. Sugestões estão abertas.