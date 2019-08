BC: atividade econômica no Centro-Oeste recua 0,5% no trimestre

16/08/2019 | 10:18



A atividade econômica da região Centro-Oeste recuou 0,5% no trimestre encerrado em maio, ante o trimestre finalizado em fevereiro. A informação é do Boletim Regional do Banco Central (BC), divulgado nesta sexta-feira, 16.

No documento, o BC pontuou que o recuo ocorreu após cinco trimestres consecutivos de elevação. O resultado foi impactado, em especial, "pela contração nos setores industriais, com destaque para segmentos da transformação e de energia e saneamento".

Por outro lado, o BC afirmou que "a perspectiva de desempenho positivo nas safras de inverno tende a favorecer a retomada do crescimento na região, principalmente pelos desdobramentos na indústria de alimentos e no setor de transportes". "Adicionalmente, o mercado de trabalho mostrou sinais positivos, bem como o crédito às famílias, o que favorece o crescimento da economia."

O BC divulga nesta sexta o Boletim Regional em Porto Alegre (RS). No documento, a análise da atividade nas regiões leva em conta os dados até maio deste ano.

Na última segunda-feira, o BC divulgou seu Índice de Atividade (IBC-Br) referente a todo o País, em junho de 2019, que indicou alta de 0,30% ante abril, na série com ajuste sazonal. Em relação a maio de 2018, houve queda de 1,75% pela série sem ajuste.