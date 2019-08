Estreias da semana nos cinemas

15/08/2019 | 18:02



Confira os filmes que chegam esta semana aos cinemas da cidade de São Paulo:

PRÉ-ESTREIAS

Um Amor Impossível (Un Amour Impossible, França-Bélgica/2018, 135 min.) - Romance. Dir. Catherine Corsini. Com Virginie Efira, Niels Schneider. Rachel, uma funcionária de escritório, conhece Philippe, jovem de uma família burguesa. Após terem uma filha, Philippe recusa a se casar fora de sua classe social e Rachel tem de criar a criança sozinha. 16 anos.

Bacurau (Brasil/2019, 132 min.) - Suspense. Dir. Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles. Com Barbara Colen, Sônia Braga, Udo Kier. Pouco após a morte de dona Carmelita, aos 94 anos, os moradores de um pequeno povoado localizado no sertão brasileiro, chamado Bacurau, descobrem que a comunidade não consta mais em qualquer mapa. 16 anos.

Pássaros de Verão (Birds of Passage, Colômbia-Dinamarca-México-França/2019, 125 min.) - Drama. Dir. Cristina Gallego, Ciro Guerra. Com José Acosta, Carmiña Martínez, Jhon Narváez. Na década de 1970, na Colômbia, uma família de nativos de Wayuu se encontra no coração da venda de maconha para a juventude americana. Quando a honra da família tenta resistir à ganância humana, a guerra de clãs se torna inevitável e põe em perigo suas vidas. 18 anos.

ESTREIAS

Era Uma Vez Em... Hollywood (Once Upon A Time... in Hollywood, EUA/2019, 161 min.) - Drama. Dir. Quentin Tarantino. Com Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie. Rick Dalton é um ator de TV que, com seu dublê, está decidido a fazer seu nome em Hollywood e evitar o declínio de sua carreira. Enquanto isso, seus vizinhos, a atriz Sharon Tate e o diretor Roman Polanski, vivem uma realidade de puro glamour na Los Angeles de 1969. 16 anos.

Espero Tua (Re)volta (Brasil/2019, 115 min.) - Documentário. Dir. Eliza Capai. Com Eliza Capai. Um retrato do movimento estudantil que ganhou força a partir de 2015, ao ocupar escolas estaduais por todo o País. Acompanhando três jovens, o filme aborda as ocupações. 12 anos.

Eu Sou Brasileiro (Brasil/2019, 84 min.) - Drama. Dir. Alessandro Barros. Com Daniel Rocha, Fernanda Vasconcellos. Léo é jogador de futebol e vive com a mãe. Enquanto sonha em jogar em um time internacional, treina pelo time de sua cidade. Numa partida, um importante olheiro acompanha o jogo, mas um acidente acaba com sua carreira. 10 anos.

Fourteen (EUA/2019, 94) - Drama. Dir. Dan Sallitt. Com Tallie Medel, Norma Zea Kuhling, Caitlin Mae Burke. Mara e Jo são melhores amigas desde os 14 anos. Jo é assistente social e vive uma série de relacionamentos breves. Mara é professora assistente e tem pequenos casos românticos, até conhecer Adam. Por mais de uma década, elas mantêm uma poderosa conexão afetiva. 16 anos.

Madonna + The Breakfast Club (EUA/2019, 105 min.) - Documentário. Dir. Guy Guido. Com Jamie Auld, Denisa Juhos. Cinebiografia sobre o início de carreira da cantora e compositora Madonna, desde sua participação como líder da banda Breakfast Club até o lançamento do seu segundo álbum solo, "Like a Virgin", em 1984. 14 anos.

Nada a Perder 2 (Brasil/2019, 95 min.) - Biografia. Dir. Walter Avancini. Com Petrônio Gontijo, Day Mesquita, Beth Goulart. Após deixar a prisão, em 1992, Edir Macedo lidera a Igreja Universal do Reino de Deus em busca de seu maior sonho: a construção do Templo de Salomão, réplica do local homônimo citado na Bíblia. 12 anos.

Noite Mágica (Notti Magiche, Itália/2018, 125 min.) - Comédia. Dir. Paolo Virzì. Com Mauro Lamantia, Giovanni Toscano. Enquanto questionados pela polícia, três jovens roteiristas, suspeitos de um assaltarem um produtor, revivem sua tumultuosa jornada em Roma, na era gloriosa do cinema italiano. 16 anos.

A Serpente (Brasil/2019, 73 min.) - Drama. Dir. Jura Capela. Com Lucélia Santos, Matheus Nachtergaele. As irmãs Lígia e Guida vivem na mesma casa. Quando a doce Lígia se casa com Décio, ela está ansiosa pela noite de núpcias, mas o homem é impotente. Sentindo-se rejeitada, a recém-casada tenta cometer suicídio, mas é resgatada no último momento por Guida. 16 anos.