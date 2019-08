das Agências



15/08/2019 | 12:19



O brasileiro tem se tornado um turista mais consciente ano após ano. Tanto que 68% dizem que agora costumam repensar suas atitudes para ser mais sustentáveis ao viajar, como caminhar, usar bicicleta ou fazer trilhas sempre que possível. Para esse público, esportes ou atividades com contato com a natureza fazem parte de viagem ecológica. Os dados são de pesquisa da booking.com realizada entre fevereiro e março com 18.077 adultos.

Uma das atividades que sempre está nos planos dos turistas aventureiros e que proporciona contato com a natureza é o rafting, esporte radical que usa barco inflável para descer corredeiras. Geralmente, é feito em rios com curvas de diferentes graus e pontos em que as águas estão revoltas.

Há vários rios sinuosos pelo mundo que são ideais para quem curte a prática do rafting. Por isso, a booking.com listou cinco que valem a visita do turista aventureiro. Prepare o fôlego e boa viagem!

GRAMADO

Para quem quiser adicionar adrenalina no tradicional passeio pela Serra Gaúcha, a dica é cair nas águas do Rio Paranhana, que está entre as principais rotas de rafting do Brasil. É nele que vários botes descem seu leito, principalmente, de novembro a março, época em que as temperaturas estão mais altas e a água do rio menos gelada. Além do percurso na água, os turistas podem aproveitar atividades do ecoturismo da região como rapel, tirolesa e arvorismo.

GRAND CANYON

Um dos lugares mais bonitos do planeta, o Grand Canyon, nos Estados Unidos, é um paraíso de cores e formas. Além de apreciar as belezas das fendas e penhascos desse deserto, o viajante também pode conhecer de outra perspectiva, descendo as águas do Rio Colorado. Há diversas empresas na região que oferecem passeios de rafting que duram um dia.

JINJA (UGANDA)

Capital da aventura da África Ocidental, vai além do safari. Para quem deseja viver experiência diferente, a dica é descer as águas do Rio Nilo, que nessa parte recebe o nome de Nilo Branco.

CATMANDU (NEPAL)

Subir ao mais alto pico do Himalaia é, com certeza, uma das grandes aventuras que o Nepal oferece. Mas, para aqueles que querem fugir da principal atração turística, a capital é um dos destinos mais apreciados pelos praticantes de rafting no Rio Trishuli.

DIBRUGARH (ÍNDIA)

O Rio Brahmaputra é o mais longo da Ásia, atravessando o Sudeste do Tibet, o Nordeste da Índia, até desaguar no Ganges, em Bangladesh. Chamado de ‘o Evereste dos Rios’, aqui o praticante de rafting precisa ter mais de experiência para encarar as corredeiras. Além de descer as águas, os viajantes também podem explorar os belos templos da região.