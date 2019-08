15/08/2019 | 09:11



Os juros futuros recuam após a abertura desta quinta-feira, 15, em sintonia com o dólar e refletindo a melhora do exterior instantes atrás especialmente o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores chinês, Hua Chunying disse esperar que os EUA "acompanhem o lado chinês e implementem o consenso" comercial alcançado pelos presidentes Donald Trump e Xi Jinping durante a reunião do G-20 em Osaka, no Japão.

Às 9h08, a taxa do contrato interfinanceiro (DI) para janeiro de 2021 exibia 5,44%, de 5,45%, enquanto o vencimento para janeiro de 2023 marcava 6,42%, de 6,47% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 exibia 6,91%, de 6,95% no ajuste anterior.