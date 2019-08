Cafés da manhã para curtir o inverno em destinos fluminenses

Redação



15/08/2019 | 08:18

Quando a temperatura cai, nada melhor do que ter boas opções de cafés da manhã para curtir o inverno. Em pousadas e passeios do estado do Rio de Janeiro, na região Fluminense, a refeição é destaque da programação, com uma seleção irresistível de quitutes servidos em ambientes aconchegantes e charmosos.

Cafés da manhã para curtir o inverno

Pousada Tankama

O Vale do Cuiabá, a 25 minutos do centro de Itaipava, é a localização desta pousada com charmosos chalés de madeira.

O café da manhã é servido em um salão especial para a refeição que conta com um pergolado externo com vista para o jardim.

Comidas como omeletes, mingau de milho com coco e croque monsieur são servidos ali, assim como bolos, geleias e coalhada feitos na casa e pães orgânicos trazidos do vizinho Sítio do Moinho.

Solar do Império

No casarão de 1875 em Petrópolis, o café é servido em um salão com paredes pintadas à mão pelo artista Dominique Jardy.

O menu, completíssimo, inclui panquecas, ovos beneditinos e a famosa “torrada Petrópolis”, que vem com ovo e queijo gratinado.

É imperdível o waffle de pão de queijo, versão da receita na qual a massa do waffle leva queijo e polvilho azedo. O preço para não hóspedes é R$ 55, com tudo incluso.

Fazenda Bananal

A 7 km do centro de Paraty, a fazenda oferece uma experiência única de agro turismo sustentável em meio à Mata Atlântica.

O café da manhã, servido nos fins de semana e feriados, traz o gostinho do campo à mesa, com ovos, queijos, iogurte, geleias e compotas feitos com produtos da fazenda, acompanhados de pães, tapiocas, croissants e outros quitutes.

Para beber, há chocolate quente e café especial coado com caldo de cana. Custa R$ 40 por pessoa.

