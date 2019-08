Conheça os carros 1.0 mais potentes do Brasil

Foto: Divulgação Volkswagen Polo TSI: o hatch tem 128 cv de potência e 20,4 kgfm de torque

Foto: Divulgação Volkswagen Polo TSI: o hatch tem 128 cv de potência e 20,4 kgfm de torque

Foto: Divulgação Volkswagen Virtus TSI: assim como o Polo, as versões turbinadas do sedã tem tem 128 cv de potência e 20,4 kgfm de torque

Foto: Divulgação Volkswagen Virtus TSI: assim como o Polo, as versões turbinadas do sedã tem tem 128 cv de potência e 20,4 kgfm de torque

Foto: Divulgação Volkswagen T-Cross: o SUV também utiliza o propulsor 1.0 TSI de 128 cv de potência e 20,4 kgfm de torque

Foto: Divulgação Volkswagen T-Cross: o SUV também utiliza o propulsor 1.0 TSI de 128 cv de potência e 20,4 kgfm de torque

Foto: Divulgação Volkswagen Up TSI: o compacto inaugurou no País, em 2015, os modelos três cilindros 1.0 turbinados; seu propulsor rende 105 cv de potência e 16,7 kgfm de torque

Foto: Divulgação Volkswagen Up TSI: o compacto inaugurou no País, em 2015, os modelos três cilindros 1.0 turbinados; seu propulsor rende 105 cv de potência e 16,7 kgfm de torque

Foto: Divulgação Hyundai HB20 turbo: um dos carros mais vendidos do país, o hatch é equipado com motor de 105 cv de potência 15 kgfm de torque

Foto: Divulgação Hyundai HB20 turbo: um dos carros mais vendidos do país, o hatch é equipado com motor de 105 cv de potência 15 kgfm de torque

Foto: Divulgação Hyundai HB20S turbo: versão sedã compartilha com o hatch o propulsor de 105 cv e 15 kgfm de torque

Foto: Divulgação Hyundai HB20S turbo: versão sedã compartilha com o hatch o propulsor de 105 cv e 15 kgfm de torque

Foto: Divulgação Ford Ka: entre os modelos 1.0 sem turbo, ele é o mais potente, com seus 85 cv

Foto: Divulgação Ford Ka: entre os modelos 1.0 sem turbo, ele é o mais potente, com seus 85 cv

Foto: Divulgação Ford Ka Sedan: a versão 1.0 do modelo é equipada com o propulsor de três cilindros com 85 cv de potência

Foto: Divulgação Ford Ka Sedan: a versão 1.0 do modelo é equipada com o propulsor de três cilindros com 85 cv de potência

Foto: Divulgação Volkswagen Polo MPI: o hatch também tem uma versão 1.0 de 84 cv de potência

Foto: Divulgação Volkswagen Polo MPI: o hatch também tem uma versão 1.0 de 84 cv de potência

Foto: Divulgação Volkswagen Up: a versão aspirada do motor de três cilindros do hatch também merece destaque, rendendo 82 cv de potência e 10,4 kgfm de torque com etanol no tanque

Foto: Divulgação Volkswagen Up: a versão aspirada do motor de três cilindros do hatch também merece destaque, rendendo 82 cv de potência e 10,4 kgfm de torque com etanol no tanque

Foto: Divulgação Volkswagen Gol: assim como o Up, tem 82 cv de potência e 10,4 kgf.m de torque quando abastecido com etanol

Foto: Divulgação Volkswagen Gol: assim como o Up, tem 82 cv de potência e 10,4 kgf.m de torque quando abastecido com etanol

Foto: Divulgação Volkswagen Voyage: utiliza o mesmo propulsor do up! e do Gol

Foto: Divulgação Volkswagen Voyage: utiliza o mesmo propulsor do up! e do Gol

Foto: Divulgação Renault Sandero: assim como o Logan, também utiliza o motor SCe, de 82 cv e 10,5 kgfm de torque

Foto: Divulgação Renault Sandero: assim como o Logan, também utiliza o motor SCe, de 82 cv e 10,5 kgfm de torque

Foto: Divulgação Renault Logan: lançado no final de 2016, o motor 1.0 SCe entrega 82 cv de potência

Foto: Divulgação Renault Logan: lançado no final de 2016, o motor 1.0 SCe entrega 82 cv de potência

Foto: Divulgação Chevrolet Onix: com 80 cv de potência e 9,8 kgfm de torque (etanol), é mais um modelo "mil" que não pode ser considerado fraco

Foto: Divulgação Chevrolet Onix: com 80 cv de potência e 9,8 kgfm de torque (etanol), é mais um modelo "mil" que não pode ser considerado fraco

Foto: Divulgação Chevrolet Prisma: usa o mesmo motor 1.0 de 80 cv de potência e 9,8 kgfm de torque do Onix

Foto: Divulgação Chevrolet Prisma: usa o mesmo motor 1.0 de 80 cv de potência e 9,8 kgfm de torque do Onix

Foto: Divulgação Fiat Mobi: a versão Drive é equipada com o motor Firefly 1.0 que alcança 77 cavalos de potência e 10,9 kgfm de torque

Foto: Divulgação Fiat Mobi: a versão Drive é equipada com o motor Firefly 1.0 que alcança 77 cavalos de potência e 10,9 kgfm de torque

Foto: Divulgação Fiat Argo: também utiliza o motor Firefly 1.0 que alcança 77 cavalos de potência e 10,9 kgfm de torque

Foto: Divulgação Fiat Argo: também utiliza o motor Firefly 1.0 que alcança 77 cavalos de potência e 10,9 kgfm de torque

Foto: Divulgação Fiat Uno Drive: é outro modelo da marca que utiliza o propulsor Firefly 1.0 de 77 cv e 10,9 kgfm de torque