Trump volta a criticar Fed por "erros enormes"

14/08/2019 | 14:28



Como havia feito mais cedo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a usar o Twitter para criticar a postura do Federal Reserve (Fed, o banco central americano). Em sua mensagem, Trump comenta outra postagem, do âncora da Fox Business Charles Payne, segundo a qual o Fed teria cometido dois "erros enormes": dizer que o corte de juros mais recente havia sido "um ajuste de meio de ciclo", não o início de uma série de reduções na taxa; e também afirmar que as decisões dependerão dos próximos indicadores.

Segundo Trump, Payne disse que o presidente do Fed, Jerome Powell, "não fez a coisa certa". O próprio presidente americano completou: "Eu concordo (para dizer o mínimo!)".

Mais cedo, Trump havia escrito que o Fed agiu "muito rapidamente" para elevar os juros anteriormente e na sua última reunião de política monetária cortou os juros "muito, muito tarde".