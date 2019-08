Metallica faz quatro shows no Brasil em 2020

14/08/2019 | 12:21



O Metallica confirmou quatro shows no Brasil em 2020 como parte da turnê mundial WorldWired. Outros dois shows ocorrem na América do Sul, em Santiago (Chile) e Buenos Aires (Argentina).

As datas são na América do Sul são:

15 de abril - Santiago, Chile - Estadio Nacional

18 de abril - Buenos Aires, Argentina - Campo Argentino de Polo

21 de abril - Porto Alegre, Brasil - Arena do Grêmio

23 de abril - Curitiba, Brasil - Estádio Couto Pereira

25 de abril - São Paulo, Brasil - Estádio do Morumbi

27 de abril - Belo Horizonte, Brasil - Estádio Mineirão

A banda Greta Van Fleet fará a abertura em todas as datas, e o grupo brasileiro Ego Kill Talent se apresenta nas datas do Brasil. Os ingresso variam de preço de cidade a cidade. Em São Paulo, custam de R$ 145 (arquibancada 2, meia entrada) a R$ 780 (pista premium).

A WorldWired Tour já realizou mais de 150 shows em todo o mundo desde o início de outubro de 2016.

Segundo a produção, está incluso em todos os ingressos o download gratuito de um MP3 do show correspondente ao ingresso, mixado e masterizado pelo time por trás do último álbum Hardwired...To Self-Destruct. O download gratuito do áudio do show poderá ser obtido ao escanear ou inserir o código de barra do ingressos em LiveMetallica.com/scan.

Pacotes especiais, que chegam a R$ 10 mil, podem incluir até o "meet and greet" com membros da banda. Mais informações sobre esses pacotes estão no site: https://www.cidentertainment.com/events/metallica-south-american-tour/

Venda de ingressos

O Fã Clube contará com pré-venda em todas as datas da turnê da América do Sul no dia 19 de agosto, às 10h (horário local).

Nas quatro datas no Brasil os clientes cartão Elo contarão com pré-venda exclusiva nos dias 20 e 21 de agosto, começando às 10h do dia 20 pela internet e às 12h nas bilheterias oficiais.

Para o público geral, a venda começa no dia 22 de agosto, às 10h pela internet e 12h nas bilheterias oficiais.

Os ingressos estarão disponíveis online https://www.eventim.com.br/ e nas bilheterias oficiais.

A turnê no Brasil é apresentada pela Elo e produzida pela Live Nation

METALLICA - WORLDWIRED NO BRASIL PRODUÇÃO: LIVE NATION

APRESENTADO POR CARTÃO ELO

PORTO ALEGRE

Data: 21 de abril de 2020 (terça-feira)

Abertura dos Portões: 17h

Horário do show do Ego Kill Talent: 18h30

Horário do show do Greta Van Fleet: 19h30

Horário do show do Metallica: 21h

Local: Arena do Grêmio

Endereço: Av. Padre Leopoldo Brentano, 110 - Humaitá, Porto Alegre

Ingressos: a partir de R$125,00 (ver tabela completa)

Classificação etária: 08 a 14 anos acompanhados de responsável legal. Desacompanhado a partir de 15 anos. Menores de 08 anos não terão acesso ao evento.*

*Sujeito à alteração Judicial

SETORES

MEIA-ENTRADA

INTEIRA

PISTA PREMIUM

R$ 370,00

R$ 740,00

PISTA

R$ 195,00

R$ 390,00

CADEIRA INFERIOR

R$ 220,00

R$ 440,00

CADEIRA SUPERIOR

R$ 125,00

R$ 250,00

CADEIRA GOLD

R$ 190,00

R$ 380,00

BILHETERIA OFICIAL - SEM COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

Dia 20/agosto: das 12hs às 18hs

Pepsi On Stage - Av. Severo Dullius, 1995 - Anchieta, Porto Alegre - RS, 90200-310

Dias 21, 22/agosto: das 12hs às 18hs

Arena do Grêmio - Bilheteria Portão 2

Av. Padre Leopoldo Brentano, 110 - Humaitá, Porto Alegre - RS, 90250-590

A partir de 23/agosto:

Arena do Grêmio - Bilheteria Portão 2

Av. Padre Leopoldo Brentano, 110 - Humaitá, Porto Alegre - RS, 90250-590

Horário de funcionamento: Terça a sábado das 10hs as 18hs | Não há funcionamento em feriados.

Obs.: Em dia de jogos e eventos, o horário de funcionamento está sujeito a alteração.

VENDA PELA INTERNET - SUJEITO A` COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIE^NCIA

O único canal de vendas oficial é o www.eventim.com.br.

Obs: não adquira ingressos em qualquer outra plataforma.

FORMAS DE PAGAMENTO

Internet: Cartões de Crédito

Bilheteria oficial: Dinheiro, Cartões de Credito e Debito. Cheques e Boletos não são aceitos.

CURITIBA

Data: 23 de abril de 2020 (quinta-feira)

Abertura dos Portões: 17h

Horário do show do Ego Kill Talent: 18h30

Horário do show do Greta Van Fleet: 19h30

Horário do show do Metallica: 21h

Local: Estádio Couto Pereira

Endereço: R. Ubaldino do Amaral, 37 - Alto da Glória, Curitiba - PR

Ingressos: a partir de R$145,00 (ver tabela completa)

Classificação etária: 08 a 14 anos acompanhados de responsável legal. Desacompanhado a partir de 15 anos. Menores de 08 anos não terão acesso ao evento.*

*Sujeito à alteração Judicial

PREÇOS

SETORES

MEIA-ENTRADA

INTEIRA

PISTA PREMIUM

R$ 375,00

R$ 750,00

PISTA

R$ 200,00

R$ 400,00

CADEIRA SOCIAL SUPERIOR

R$ 230,00

R$ 460,00

CADEIRA SOCIAL INFERIOR

R$ 210,00

R$ 420,00

CADEIRA PRO TORK

R$ 265,00

R$ 530,00

ARQUIBANCADA

R$ 145,00

R$ 290,00

BILHETERIA OFICIAL - SEM COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

Dias 20, 21 e 22/agosto: das 12hs às 18hs

Estádio Major Antônio Couto Pereira - Bilheteria 2

Rua Amâncio Moro - Alto da Glória, Curitiba - PR, 80060-195

A partir de 23/agosto:

Horário de funcionamento: Terça a sábado das 10hs as 18hs | Não há funcionamento em feriados.

Obs.: Em dia de jogos e eventos, o horário de funcionamento está sujeito a alteração.

SÃO PAULO

Data: 25 de abril de 2020 (sábado)

Abertura dos Portões: 17h

Horário do show do Ego Kill Talent: 18h30

Horário do show do Greta Van Fleet: 19h30

Horário do show do Metallica: 21h

Local: Estádio do Morumbi

Endereço: Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1 - Morumbi, São Paulo - SP

Ingressos: a partir de R$145,00 (ver tabela completa)

Classificação etária: 08 a 14 anos acompanhados de responsável legal. Desacompanhado a partir de 15 anos. Menores de 08 anos não terão acesso ao evento.*

*Sujeito à alteração Judicial

PREÇOS

SETORES

MEIA-ENTRADA

INTEIRA

PISTA PREMIUM

R$ 390,00

R$ 780,00

PISTA

R$ 210,00

R$ 420,00

ARQUIBANCADA 1

R$ 160,00

R$ 320,00

ARQUIBANCADA 2

R$ 145,00

R$ 290,00

ARQUIBANCADA 3

R$ 160,00

R$ 320,00

ARQUIBANCADA 4

R$ 160,00

R$ 320,00

CADEIRA SUPERIOR 1

R$ 240,00

R$ 480,00

CADEIRA SUPERIOR 2

R$ 240,00

R$ 480,00

CADEIRA SUPERIOR 3

R$ 240,00

R$ 480,00

CADEIRA SUPERIOR 4

R$ 240,00

R$ 480,00

INFERIOR A

R$ 230,00

R$ 460,00

INFERIOR B

R$ 230,00

R$ 460,00

BILHETERIA OFICIAL - SEM COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

Dias 20, 21, 22 e 23/agosto: das 12hs às 18hs

Estádio do Morumbi - Bilheteria 5 - Portão 15A

Praça Roberto Gomes Pedrosa - Morumbi, São Paulo/SP - Cep 05653-070

Referência para a bilheteria: Portão 15A (setor visitante oeste), acesso pela Avenida Giovanni Gronchi

A partir de 24/agosto:

Allianz Parque - Bilheteria portão A

Rua Palestra Itália, 214 - Perdizes - São Paulo/SP - Cep 05005-000

Horários de funcionamento: Terça-feira a domingo das 10hs às 18hs | Não há funcionamento em feriados.

Obs.: Em dia de jogos e eventos, o horário de funcionamento está sujeito a alteração.

BELO HORIZONTE

Data: 27 de abril de 2020 (segunda-feira)

Abertura dos Portões: 16h

Horário do show do Ego Kill Talent: 18h30

Horário do show do Greta Van Fleet: 19h30

Horário do show do Metallica: 21h

Local: Estádio Mineirão

Endereço: Av. Antônio Abrahão Caram, 1001 - São José, Belo Horizonte - MG

Ingressos: a partir de R$140,00 (ver tabela completa)

Classificação etária: 08 a 14 anos acompanhados de responsável legal. Desacompanhado a partir de 15 anos. Menores de 08 anos não terão acesso ao evento.*

*Sujeito à alteração Judicial

PREÇOS

SETORES

MEIA-ENTRADA

INTEIRA

PISTA PREMIUM

R$ 370,00

R$ 740,00

PISTA

R$ 195,00

R$ 390,00

CADEIRA INFERIOR - LESTE (VERMELHA)

R$ 210,00

R$ 420,00

CADEIRA INFERIOR - OESTE (ROXA)

R$ 210,00

R$ 420,00

CADEIRA INFERIOR - NORTE (LARANJA)

R$ 210,00

R$ 420,00

CADEIRA SUPERIOR - LESTE (VERMELHO)

R$ 140,00

R$ 280,00

CADEIRA SUPERIOR - OESTE (ROXA)

R$ 140,00

R$ 280,00

CADEIRA SUPERIOR - NORTE (LARANJA)

R$ 140,00

R$ 280,00

BILHETERIA OFICIAL - SEM COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

Dias 20, 21, 22 e 23 de agosto: das 12hs às 18hs

Estádio Mineirão - Bilheteria Norte

Rua Av. Antônio Abrahão Caram, 1001 - São José, Belo Horizonte /MG - Cep 31275-000

A partir de 24/agosto:

Loja Eventim - Shopping 5ª Avenida

Rua Alagoas 1314 - Loja 20C- Savassi - Cep 30130-160 - Belo Horizonte/MG

Horários de funcionamento: De Segunda a sexta-feira das 10h às 19h | Sábados das 10h às 16h | Não há funcionamento em feriados.

VENDA PELA INTERNET - SUJEITO A` COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIE^NCIA

O único canal de vendas oficial é o www.eventim.com.br

Obs: não adquira ingressos em qualquer outra plataforma.

Veja vídeos do Metallica na WorldWired Tour: