Em viagem missionária, Sasha Meneghel aparece em vídeo dançando e se divertindo com crianças angolanas

14/08/2019 | 12:11



Como você viu, Sasha Meneghel está fazendo uma viagem missionária na Angola. E parece que a estudante de moda vem se empenhando bastante para ajudar os necessitados do país africano. Parte de seu trabalho voluntário é dar carinho, amor, atenção e recursos para as crianças angolanas, e alguns momentos compartilhados por Sasha e pela ONG responsável mostram que ela já está fazendo isso - e dá aquele quentinho no coração só de ver.

Em um vídeo, a modelo aparece dançando e se divertindo bastante com algumas crianças. Uma delas até fica nos ombros de Sasha, se mexendo bastante conforme a música. Uma fofura só!

Anteriormente, Bruna Marquezine fez a mesma viagem que a amiga Sasha, com a mesma ONG. Elas são dois grandes exemplos de pessoas, não acha?