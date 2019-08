Evento celebra audiovisual nacional

Luís Felipe Soares



14/08/2019 | 07:05



Destaques da indústria audiovisual nacional que agitaram o circuito em 2018 e no começo deste ano brigam pela preferência da crítica e dos espectadores. Esses materiais são a atração principal do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro 2019, cuja cerimônia de revelação dos vencedores está agendada para hoje à noite, no Theatro Municipal de São Paulo. O evento será apresentado ao vivo na grade do Canal Brasil, a partir das 20h45.

A lista de indicados foi divulgada em junho, quando os responsáveis e especialistas começaram a realizar votação organizada pela Academia Brasileira de Cinema. O destaque desta edição é Chacrinha: O Velho Guerreiro, lembrado na disputa por 12 prêmios, incluindo melhor longa-metragem ficção, ao lado de A Voz do Silêncio, Benzinho, O Grande Circo Místico e O Paciente: O Caso Tancredo Neves. Mesclando ficção e fatos verdadeiros das trajetórias pessoal e profissional do icônico apresentador, a produção ainda destaca o cineasta Andrucha Waddington (finalista como melhor diretor) e o protagonista Stepan Nercessian (melhor ator). Seriados e animações complementam a atração.

O público em geral participa gratuitamente de escolha on-line (www.academiabrasileiradecinema.com.br) em voto popular para melhor longa-metragem ficção, melhor longa-metragem documentário, melhor longa-metragem estrangeiro e melhor longa-metragem ibero-americano, este último em alusão a obras de países de línguas portuguesa e espanhola.