Porsche apresenta novo Cayenne Turbo S E-Hybrid de 680 cv

Leo Alves



13/08/2019 | 15:48

Com 680 cv de potência, o novo Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid é o modelo mais potente da linha. Ele já está disponível no Brasil e pode ser encomendado por R$ 946 mil. Além dele, a marca de Stuttgart oferece no País a versão E-Hybrid do utilitário por R$ 435 mil.

Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid: potência

Seu conjunto é formado por um motor a gasolina 4,0l de 550 cv e um elétrico de 136 cv, sendo este integrado à transmissão Tiptronic de oito marchas. O torque máximo do sistema é de 91,7 kgfm. O SUV faz de 0 a 100 km/h em 3,8 segundos e tem velocidade máxima de 295 km/h.

Por ser híbrido plug-in, esta versão do Cayenne é capaz de rodar apenas com motor elétrico, que pode ser recarregado na tomada. Dessa forma, ele tem autonomia de 40 km e pode atingir 135 km/h usando apenas o propulsor a eletricidade.

Equipamentos

O modelo conta com alguns itens especiais de segurança, como o controle dinâmico do chassi, o bloqueio do diferencial traseiro com vetoreamento de torque, freios de cerâmica e suspensão pneumática adaptativa de três camadas.

Quem quiser também pode optar pelo eixo traseiro com esterçamento, disponível como opcional, assim como as rodas de 22 polegadas.

Foto: Divulgação Nova versão híbrida do Porsche Cayenne é o mais potente da gama Foto: Divulgação Nova versão híbrida do Porsche Cayenne é o mais potente da gama Foto: Divulgação Nova versão híbrida do Porsche Cayenne é o mais potente da gama Foto: Divulgação Nova versão híbrida do Porsche Cayenne é o mais potente da gama Foto: Divulgação Nova versão híbrida do Porsche Cayenne é o mais potente da gama