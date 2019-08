As melhores cidades para praticar turismo sustentável no Brasil

Luchelle Furtado



12/08/2019 | 11:48

Muitos viajantes desmastram interesse em praticar turismo sustentável no Brasil. Segundo uma pesquisa da Booking.com, empresa de viagem e turismo, 75% de brasileiros declaram que, em 2019, se sentem mais determinados a fazer escolhas sustentáveis de viagens, em comparação com o ano passado.

Para ajudar esses brasileiros a escolherem um destino eco-friendly para suas próximas férias, a Booking.com preparou uma seleção com 5 regiões reconhecidas pela preocupação com sustentabilidade.

Lugares para praticar o turismo sustentável no Brasil

Bonito (MS)

A pequena cidade no Mato Grosso do Sul pode ser considerada o polo do turismo sustentável no Brasil. Ali, a vegetação típica do Cerrado se mistura com a da Mata Atlântica, e é possível encontrar centenas de espécies de aves, répteis e mamíferos.

A cidade também desenvolveu um sistema de voucher que controla o número de turistas que visitam o local, ajudando a preservar as belezas naturais da região. Essa ação, inclusive, já rendeu o prêmio de melhor destino de turismo responsável do mundo, entregue pela World Travel Market (WTM), uma das maiores feiras da indústria de turismo.

Santa Rita do Ibitipoca (MG)

A cidade abriga parte de um dos parques mais visitados de todo o estado de Minas Gerais, o Parque Estadual do Ibitipoca.

O alto número de visitantes em suas trilhas e morros causou erosões. Por isso, a cidade ligou o sinal vermelho para a entrada irrestrita de turistas. Desde 2018, apenas 600 pessoas podem entrar e desfrutar das belezas naturais do parque a cada dia.

Tefé (AM)

Tefé está geograficamente localizada no centro da Amazônia Internacional. Por isso, é considerada o coração da imensa floresta.

Além de estar inserida no chamado corredor turístico do rio Amazonas, Tefé é a porta de entrada para a reserva Mamirauá, patrimônio natural da Humanidade tombado pela Unesco. Entre as atrações turísticas mais desejadas pelos viajantes estão os passeios de barco e canoa, observação de animais e visita às comunidades ribeirinhas.

Socorro (SP)

Socorro é conhecida pelo turismo de aventura em plena Mata Atlântica. As atividades mais apreciadas por viajantes do todo o País são arvorismo, passeio de trator, trilhas, cavalgadas e rafting.

Porém, não é só o ecoturismo que faz de Socorro uma cidade sustentável: a região investe na recuperação de nascentes de rio e de áreas florestais degradadas, além de ter um gerenciamento de resíduos sólidos e coleta seletiva de lixo.

Gramado/Canela (RS)

As cidades de Gramado e Canela, separadas por uma distância de apenas 7,5 quilômetros, são reconhecidas por abrigarem uma quantidade considerável de hotéis e pousadas premiadas pelas ações sustentáveis. Os locais adotam métodos como redução e reciclagem de resíduos, captação da água da chuva, uso de energias renováveis e empoderamento da cultura local.

Destinos que promovem o turismo sustentável

Viajar em contato com a natureza é uma experiência encantadora. Por isso, conhecer destinos que promovem o turismo sustentável, conceito de visitar algum lugar como turista e tentar causar um impacto positivo no meio ambiente, na sociedade e na economia, é uma boa pedida para quem gosta de se aventurar.