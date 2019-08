Cadê a pamonha?

Luis Carlos Fernandes

Do Diário do Grande ABC



08/08/2019



“Olha aí, olha aí freguesia. São as deliciosas pamonhas de Piracicaba. Pamonhas fresquinhas, pamonhas caseiras. É o puro creme do milho verde.” Esse som dificilmente você vai ouvir na cidade. Para achar a iguaria, o visitante precisa procurar bastante. O alimento pode ser encontrado em alguns quiosques próximos ao Engenho. Quem for ao Salão Internacional de Humor terá de atravessar o Rio Piracicaba, pela ponte pênsil.

Mas não é bom exagerar nas pamonhas, nos curaus e sucos de milho, para não estragar a refeição, pois subindo um pouco, margeando o rio, encontram-se várias opções nos diversos restaurantes na Rua do Porto.

Aqueles que apreciam um bom peixe certamente terão um (ou vários!) prato cheio. A cidade é repleta de bons restaurantes e lanchonetes. No bairro Monte Alegre para quem gosta de um bom vinho e um salmão inesquecível, o restaurante Parrilla é o endereço certo.

MUSEU DA ÁGUA

Ainda próximo ao Engenho, fica o Museu da Água, um lugar agradável para um passeio e para se informar sobre a importância do líquido essencial à vida. Um ambiente bem cuidado e sinalizado, alertando o turista sobre o perigo do carrapato-estrela. Vale a pena dar uma conferida, é de graça.

HISTÓRIA

Localizada no Interior do Estado de São Paulo, a cidade de Piracicaba foi fundada no dia 1º de agosto de 1767. O nome do município vem do tupi e significa ‘lugar onde o peixe pára’, uma união das palavras pirá (peixe), syk (parar) e aba (lugar). É também uma referência às quedas do Rio Piracicaba, que bloqueiam a migração dos peixes. Tornou-se um dos primeiros municípios do Brasil a se industrializar e investiu no setor metalmecânico e de equipamentos destinados à produção de açúcar.

Nas últimas duas décadas, a economia local se diversificou. Por conta de sua importância nos cenários artístico nacional e internacional, o município já foi chamado de ‘Atenas paulista’ e ‘Florença brasileira’.