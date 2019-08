Macaulay Culkin reage de forma inusitada após nova versão de Esqueceram de Mim ser anunciada

08/08/2019 | 10:11



Foi divulgado na última terça-feira, dia 6, que a franquia Esqueceram de Mim irá ganhar uma nova versão! Segundo o site norte-americano CNN, a produção já está sendo gravada e será feita para a Disney+, plataforma de streaming ainda inédita. Assim que a noticia foi divulgada, alguns internautas reagiram de forma negativa, afirmando que a franquia dos anos 90 é vista como um clássico. E, agora, o próprio Macaulay Culkin, protagonista de Esqueceram de Mim, resolveu se pronunciar!

Em seu Instagram, o ator de 38 anos de idade, pareceu concordar com a opinião daqueles que não curtiram a novidade ao postar um clique fazendo careta, forçando a barriga para fora e cheio de pratos em cima do sofá.

Isso é o que uma versão atualizada de Esqueceram de Mim realmente seria, escreveu ele na legenda.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Macaulay encarna o personagem Kevin McCalliser fora das telonas! No final de 2018, o ator regravou algumas cenas clássicas do filme para um comercial do Google. O vídeo, que tem cerca de um minuto, mostra como as coisas teriam sido mais fáceis para o personagem se ele tivesse acesso a tecnologia dos dias de hoje e, é claro, nos faz dar uma voltinha pelo passado.