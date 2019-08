Chris Martin e Dakota Johnson se envolvem em acidente de carro

08/08/2019 | 10:10



Chris Martin e Dakota Johnson levaram um susto e tanto! O casal estava saindo da gravação do programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, na última quarta-feira, dia 7, quando o carro em que estavam se envolveu em um pequeno acidente de carro. Eles estavam acompanhados de Moses, filho do cantor com Gwyenth Paltrow, e do motorista que ao sair com o veículo acertou o pé de uma pedestre, de acordo com o site The Blast.

Testemunhas disseram à publicação que o carro ultrapassou um sinal vermelho e acabou atingindo uma mulher que imediatamente caiu no chão e começou a agonizar de dor. A polícia de Nova York, onde aconteceu o acidente, confirmou que um automóvel dirigido por um homem de 52 anos feriu uma jovem que foi levada ao hospital, mas o departamento ainda está investigando mais detalhes do caso. Além disso, as estrelas foram flagradas deixando o veículo após as pessoas que estavam na rua baterem no carro para avisar o que tinha acontecido.

Nesse momento, os três deixaram o carro e Dakota e Moses esperaram por outro veículo, enquanto Chris ficou junto da mulher ferida e do namorado dela até uma ambulância chegar. Quem viu a cena disse que a jovem gritava:

- O carro acertou o meu pé.

Depois disso, ela foi levada ao hospital e parecia estar em uma condição estável. A polícia da cidade também confirmou que não houve nenhuma prisão.

Além do contratempo que tiveram no trânsito, Chris e Dakota não estavam no melhor momento da relação há um tempo. Em junho os dois romperam o namoro por um curto período de tempo e, segundo a revista UsWeekly, foi a ex do músico, Gwyneth Paltrow, que convenceu a atriz a reatar com a voz da banda Coldplay. De acordo com a publicação, as duas mulheres foram vistas conversando em um evento e a mãe de Moses teria incentivado Dakota a manter o relacionamento com o músico. Pelo visto deu certo!