Erick Jacquin diz que se arrependeu de contratar ex-participante do MasterChef para seu restaurante

08/08/2019 | 09:11



Erick Jacquin revelou em entrevista ao programa Pingue Pongue com Bonfá, no YouTube, que se arrependeu de ter contratado ex-participante do MasterChef Brasil para um de seus restaurantes. O chef francês não revelou o nome da pessoa, apenas afirmou que era uma mulher.

- Uma vez eu contratei uma menina, ela ficou 15 dias. Ela virou estrela. Se vai trabalhar comigo é para trabalhar, não para tirar foto com meus clientes. É assalariado, disse Jacquin.

E continuou:

- Outros funcionários vão falar o quê? Chef, você contratou a menina pra tirar foto e a gente faz o trabalho dela? Essa menina um dia desapareceu.

Mas nem tudo é arrependimento! Jacquin também contou que é muito orgulhoso de Estefano Zaquini, que participou da primeira temporada da atração. O cozinheiro também trabalhou com Jacquin, por cerca de três anos, e até hoje eles mantém contato:

- Ele trabalhou três anos. Ele fez faculdade, ele é muito estudioso, gosto muito dele. Às vezes ele tirava uma foto com clientes, eu não proibia, mas ele trabalhava, contou.

Stefano, que é confeiteiro, seguiu caminho na TV. Ele é o cozinheiro convidado do programa Mulheres, da Gazeta. Jacquin frisa que o rapaz está perdendo tempo e, que em recente encontro, os dois negociaram a possibilidade de trabalharem juntos novamente em um restaurante que o francês deverá abrir em outubro deste ano:

- Ele me falou: E aí chef, vai ter um lugar para confeiteiro? Eu falei: Por que não?