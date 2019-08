Feijoada beneficente do Adote um Cidadão reúne talento e sabor

Stefanie Sterci



08/08/2019 | 08:00



Mais de 500 pessoas marcaram presença na terceira edição da Feijuca do Adote um Cidadão, na Associação de Funcionários Públicos de São Bernardo.

A festa, que também comemorou os 20 anos do grupo,foi agitada e contou com diversas atrações, entre elas, as apresentações dos assistidos pela instituição, sendo o músico Luan Richard, que é deficiente visual; Mona Rikumbi, primeira mulher negra cadeirante a atuar no Theatro Municipal de São Paulo; e as também deficientes visuais Cida Dehira, Celia Oliveira e Sueli Aguado, que apresentaram dança do ventre.

A renda será para o programa educação empreendedora, que visa, por meio de cursos gratuitos, a qualificação dos integrantes do projeto para o mercado de trabalho.

Neste dia:

Inverno

A Feimi (Feira da Moda Inverno), idealizada pela família Sodré, do Grande ABC, celebra o sucesso de vendas com edição extra do encontro, entre hoje e dia 17, no Centro de Eventos São Luís, na Capital. Quem desejar receber também o atendimento de consultoras de imagem e personal shoppers deve agendar o serviço previamente pelo site da feira e investir R$ 50. O valor é integralmente revertido ao Graacc (Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer).

Novidade!

Neste sábado, a marca Giullia Beauty será oficialmente inaugurada durante encontro exclusivo para convidados, em espaço de Santo André. Entre os produtos de destaque estão hair & nails, reductor e coenzima Q10 e colágeno. “Se sentir bem e completa faz a diferença”, comenta a proprietária Giullia Marchetti.