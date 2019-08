Exportação de carne cresce 20,1% nos primeiros 7 meses para 982 mil t, diz Abiec

06/08/2019 | 10:28



As exportações brasileiras de carne bovina in natura nos sete primeiros meses de 2019 tiveram avanço de 20,1% em relação a igual período de 2018, chegando a 982 mil toneladas, afirmou nesta terça-feira, 6, a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (Abiec), com base em dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia. As receitas subiram 11,6% no acumulado de janeiro a julho deste ano em comparação com igual período de 2018, para US$ 3,73 bilhões.

No período, as vendas para a China cresceram 10,9% em volume, alcançando quase 175 mil toneladas.

No mês de julho, 155,65 mil toneladas foram embarcadas, e a receita foi de US$ 615,15 milhões. Foi o melhor mês do ano até aqui, representando alta de 15,9% em volume e 19,1% em receita na comparação com junho deste ano.

De acordo com a assessoria de comunicação da Abiec, não foi feita a comparação de julho de 2019 com julho de 2018 porque uma mudança feita na metodologia da estatística causaria distorção nos dados.

"Os resultados são positivos e vão de encontro com as projeções de crescimento nas exportações brasileiras, feitas no início do ano", afirma em o presidente da Abiec, Antônio Jorge Camardelli.