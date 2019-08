06/08/2019 | 09:56



Os membros do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central reafirmaram nesta terça-feira, 6, por meio da ata do encontro da semana passada, que os "avanços concretos" na agenda de reformas e ajustes necessários na economia "são fundamentais para a manutenção do ambiente benigno para a inflação prospectiva, com expectativas ancoradas".

De acordo com o BC, "o risco de uma eventual frustração das expectativas sobre a continuidade dessa agenda ainda é o fator preponderante em seu balanço de riscos".

Ao mesmo tempo, a instituição reiterou que "o balanço de riscos evoluiu de maneira favorável", desde o encontro anterior do Copom, em junho.