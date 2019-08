Paulo Basso Jr. Johnny Cash’s Kitchen and Saloon

Quem se amarra em Johnny Cash não precisa pensar duas vezes. Toda a decoração deste restaurante é inspirada no Homem de Preto, com destaque para os murais, paredes e até pratos. A comida é simples, servida no balcão. Tem frango, porco e acompanhamentos, como bolo de milho, purê de batata e feijão. Enquanto come, dá para curtir o som das bandas que se apresentam por lá. As músicas, claro, são de Johnny Cash.