Cássio brilha e assegura empate contra o Palmeiras

Fabio Martins

Do Diário do Grande ABC



05/08/2019 | 07:00



Em noite inspirada do goleiro Cássio, o Corinthians ficou no empate de 1 a 1 contra o rival Palmeiras, no dérbi disputado ontem na Arena de Itaquera pelo Brasileirão. Foram ao menos quatro defesas milagrosas que impediram derrota do Timão – a última já nos acréscimos. O resultado acabou sendo desfavorável para os dois lados. O Alvinegro abriu o placar logo no início da partida, com gol de cabeça do zagueiro Manoel. Na segunda etapa, Felipe Melo, do Verdão, também pelo alto, acertou em cheio para igualar o marcador.

O Palmeiras começou melhor o clássico, empurrando o Corinthians na defesa. Ao seu estilo, o Verdão, mesmo fora de casa, teve intensidade e, com velocidade, chegou com perigo em duas ocasiões. A primeira aos 5 minutos, em chute de Deyverson. Cássio, no reflexo, salvou. Aos 8, foi a vez de Willian Bigode, que desviou dentro da área para outra defesa do arqueiro do Timão. Apertado, o Alvinegro demorou a sair para o ataque, mas quando conseguiu avançar foi objetivo, aos 12, para balançar as redes. Em lance de bola parada, Sornoza cruzou para testada de Manoel. O zagueiro cabeceou no canto direito de Weverton.

A partir do gol, o Corinthians controlou o primeiro tempo e não deu espaço para o rival. Já na etapa final, o Verdão voltou com outro espírito. Logo aos 2 minutos, Deyverson cruzou na medida para cabeçada certeira de Felipe Melo. Com o empate, a partida se tornou mais acirrada, com briga no meio-campo e bolas alçadas. O Timão apresentou bons lances com Clayson, mas sem efetividade. O Palmeiras levou mais perigo. Novamente pelo alto, Gómez tentou de cabeça, só que saiu mascada. Já nos acréscimos, aos 48, Deyverson apareceu livre na área, em cruzamento de Dudu. Cássio espalmou e garantiu o empate.

O Timão aparece na sétima colocação, com 20 pontos, e volta a campo na quarta-feira, às 19h15h, contra o Goiás, em casa. O Palmeiras é vice-líder, com 28, e recebe o Bahia, domingo, às 16h, na Arena.