04/08/2019 | 09:00



Estreia neste domingo, 4, às 23h, a terceira temporada de Rotas de Ódio, na Universal TV. Vamos acompanhar os novos desafios que a delegada Carolina Ramalho (Mayana Neiva) terá de enfrentar.

Mas ela poderá contar, mais uma vez, com sua equipe, que é formada por Julio Pedrazza (Antonio Saboia) e Teodoro (Marat Descartes), mas poderá contar ainda com o auxílio do advogado Miguel (Samuel de Assis).

Do outro lado, a gangue a ser combatida, que é formada pelo Capitão (Rafael Losso), Abutre (Philipp Lavra) e Tito (Bruno Bellarmino).

