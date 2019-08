O que são dentes de leite?

Luís Felipe Soares

Os dentes de leite são o apelido dado a primeira dentição dos mamíferos (tipo de animal que alimenta os filhotes por meio de aleitamento fornecido pela mãe), o que inclui também os seres humanos. Eles são menores do que os dentes permanentes, que surgirão em etapa mais velha, e se adaptam ao corpo durante o processo de crescimento que leva anos.

Esse tipo de nome existe por causa de sua coloração bem branca, com tom que se assemelha a do leite. Isso se amplia pelo fato de eles existirem durante a época mais láctea das pessoas, ou seja, no momento da vida onde bebês e crianças consomem o líquido em maior quantidade do que o restante de sua trajetória.

A arcada dentária cresce, acompanhando o desenvolvimento do restante do corpo. Na medida em que os ossos da face aumentam, os elementos existentes dentro da boca são substituídos aos poucos. A troca ocorre, normalmente, a partir dos 5 anos, com o período se estendendo até meados dos 7 anos. O ideal é que esses dentes iniciais se desprendam sozinhos da raiz depois de ficarem bem moles, com a impressão de que se descolaram da base. Alguns casos podem gerar os chamados traumas, necessitando de intervenção do dentista (profissional responsável pela saúde bucal) para lidar com o problema.

Crianças não possuem a mesma quantidade de dentes do que adultos. Uma dentição completa chega a contar com 32 itens. A substituição é natural, mas não imediata. O comum é que a estrutura definitiva comece a nascer cerca de um mês depois da queda do dente de leite.

A higienização da boca tem os primeiros passos ainda quando somos bebês, com os pais precisando realizar a limpeza da gengivas das crianças após a amamentação. Com o surgimento dos primeiros dentes começa todo o processo de cuidado que segue até a vida adulta, com uso de fio dental entre as estruturas, escovação e finalização com enxaguante bucal. Visitas regulares ao dentista também são essenciais.

